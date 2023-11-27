الثقاب مشعل الحرائق.. تعر ف على التفاصيل الكاملة لاختراعه

في مثل هذا اليوم الموافق 27 من نوفمبر 1826 كان للكيميائي الإنجليزي والحائز على جائزة نوبل جون واكر الفضل في اختراع أول عود ثقاب يشعل بالاحتكاك، كانت طريقة الحصول على النار طريقة تقليدية فقط هو الحصول على شرارة لتشعل حريق أو تضيء بيت أو تحرقة، وكان ينتج ذلك عن عن طريق الاحتكاك، غير ان هناك طرق أخرى للحريق اكتشفت لاحقًا منها تركيز ضوء الشمس على نقطة من المادة المطلوب حرقها بواسطة عاكس، هذا يأخدنا إلى القصة الكاملة لاختراع عود الثقاب تعرف عليها في التقرير التالي:

في عام 1826 نجح العالم الكيميائي الإنجليزي جون وأكر في اختراع الثقاب، الأمر جاء مصادفة، حيث كان يعمل على تجارب خاصة، فقام بخلط كمية معينة من كلوريد البوتاسيوم مع كمية من كبريتيد الأنتيمون، ثم قام بتقليب التركيبة من خلال عود خشب صغير، التصق الخليط بعود الخشب بعد ان جف، فحاول ووكر فصله عن الخشب، فاستخدم حجر صخري لحك الخليط، بمجرد ان بدأ لاحظ وجود وتطاير شرارات ودخان، كانت هذه حقيقة بداية هذا الاختراع الذي ظهر بمحض الصدفة.

وفي أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر، أنتج طالب الكيمياء الفرنسي شارل سوريه أول عود ثقاب يشتعل عند احتكاكه بأي سطح إذ احتوى رأس الثقاب على مادة الفسفور، ومن بعده سجل الأمريكي ألنزو دي فيليبس حق اختراع أول عود ثقاب فسفوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1836، وكان دي فيليبس ينتج أعواد الثقاب يدويًا ويقوم ببيعها من باب إلى باب.

واجهت صناعة اعواد الثقاب العديد من المصاعب والتي هددت بانقراضها، وكانت من ضمن ابرز تلك الأسباب اكتشاف ان الأبخرة الناتجة عن عود الثقاب الفوسفوري تؤدي إلى مرض نخر الفك (تهتك عظام الفك) عن التسمم الفسفوري، والذي تسبب في وفاة العديد من عمال مصانع اعواد الثقاب بعد تعرضهم للغازات الفسفورية، وعندما بدأت مصانع أعواد الثقاب عمليات الإنتاج في منتصف القرن التاسع عشر، زاد التهديد بانتشار هذا المرض مع ازدياد إنتاج مصانع الثقاب.

وفي عام 1844 كان لجوستاف إريك باش رأي اخر ، فقد اخترع اول نوع من أعواد ثقاب الأمان ومن بعده بدأ رجل الأعمال السويدي جون لندستروم إنتاح هذا النوع من الثقاب، حيث تركزت صناعة عود الثقاب في السويد سنوات عديدة، حين كوّن رجل الأعمال السويدي إيفر كريجر شركة أعواد الثقاب السويدية في أوائل القرن العشرين، وهي شركة عالمية لإنتاج أعواد الثقاب تمتلك العديد من المصافي والغابات والمناجم.

وأدارت الشركة عددا من مصانع أعواد الثقاب في نحو 40 دولة، وهيمنت على معظم الإنتاج العالمي من أعواد الثقاب.