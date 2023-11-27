الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشفى إسرائيلى: رهينة مسنة ممن أفرجت عنهم حماس فى حال حرجة

رهينة مسنة يحملها
رهينة مسنة يحملها جندي المقاومة

أعلن مدير مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، أنّ وضع الرهينة المسنّة التي أفرج عنها من قطاع غزّة ونقلت إلى المستشفى هي في وضع حرج وأنّ هناك خطرا يهدّد حياتها.

وقال الدكتور شلومي كوديش، مدير مستشفى سوروكا الطبي للصحفيين، إنّ "إلما أبراهام (84 عامًا) الرهينة التي أطلق سراحها ووصلت إلينا، هي لسوء الحظ في حالة خطر صحّي يهدّد حياتها".

وأضاف: "وصلت أبراهام إلى المستشفى في حالة بدنيّة سيّئة وخطيرة، وهي تتلقّى العلاج في قسم الطوارئ"، موضحا أنها في "حال حرجة بعد إهمال خطير خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء احتجازها لدى حماس".

وأُعلِن مساء الأحد وصول 13 رهينة إلى إسرائيل في إطار اتّفاق الهدنة الموقّتة مع حركة حماس، ضمنهم أبراهام التي نُقلت مباشرة إلى مستشفى سوروكا بمروحيّة.

وتابع كويدش: "ستُنقل أبراهام إلى وحدة العناية الفائقة حيث ستُواصل تلقّي علاج ملائم، إلى أن يتحسّن حالها ويستقرّ وضعها".

وقال إنها "امرأة مسنّة لم تُعالج على ما يبدو بالطريقة المناسبة، وهذا مروّع".

وشدّد على "الحاجة الآن إلى رعاية المرضى المسنّين من الذين كانوا محتجزين في أنفاق تحت الأرض لمدة سبعة أسابيع وسط إهمال طبّي تام وتجاهل لرعايتهم".

ومن بين الرهائن الـ13 الذين أطلِقوا الأحد، نساء وأطفال إسرائيليّون ورجل يحمل الجنسيّتين الروسيّة والإسرائيليّة وثلاثة مواطنين تايلانديّين، وفق بيانات أصدرتها حكومات مختلفة معنيّة.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وبلدة عقربا ويعتقل فلسطينيا (فيديو)

حياة نتنياهو مهددة بالموت وجهاز تنظيم الضربات يؤكد ذلك

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

ياسر القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ساندنى فى قراراتى رغم الهجوم عليّ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟