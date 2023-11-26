إسرائيل تشكر مصر على الجهود والمساعي الكبيرة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

وجهت سفيرة إسرائيل في مصر أميرة آورون، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على الجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وعودتهم إلى إسرائيل.

وأطلقت حماس سراح 17 رهينة اليوم الأحد ومن المتوقع أن تطلق إسرائيل 39 أسيرا فلسطينيا في المقابل.

والهدنة هي أول توقف للحرب منذ أن اجتاح مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا نحو 240 آخرين حسبما أعلنت إسرائيل. وتصف حماس أنشطتها بأنها مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وردا على هذا الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على مسلحي حركة حماس التي تدير قطاع غزة، وأمطرت القطاع بالقنابل والقذائف وشنت هجوما بريا في الشمال.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية أمس السبت إن نحو 14800 شخص قتلوا حتى الآن، 40 بالمئة منهم تقريبا من الأطفال. كما أدت الحرب إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين.

