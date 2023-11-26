وزيرا التعليم والرياضة يشهدان ختام فعاليات البطولة العربية المدرسية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية بين "سلطنة عمان ولبنان"، مساء الأحد، بالقرية الرياضية بالتجمع الخامس، بمحافظة القاهرة.

وكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث، حيث فاز فريق دولة سلطنة عمان بالمركز الأول بالميداليات الذهبية، وفاز فريق دولة لبنان بالمركز الثاني بالميداليات الفضية، وفاز فريق مصر بالمركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية.

تكريم الفائزين فى السباحة

كما كرم الوزيران الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين فى السباحة، حيث حصلت مصر على المركز الأول، والكويت على المركز الثاني، والسعودية على المركز الثالث، والتي أقيمت أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الرياضية.

جاءت ذلك الاحتفالية، بحضور الدكتور إدريس فتحى أمين عام الاتحاد العربي، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا عضو اللجنة العليا للبطولة والكابتن تامر فكرى مدير البطوله وأعضاء الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وأعضاء الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورؤساء الوفود من البلاد المشاركه بالمسابقة.

تفاصيل البطولة العربية المدرسية

والجدير بالذكر أن البطولة العربية المدرسية تضمنت مسابقة كرة القدم والسباحه للبنين والبنات والتى شارك فيها 11 منتخب من أحدى عشر دولة عربية، وهم (فلسطين، والسعودية، ولبنان، والأردن، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، وليبيا، ومصر)، وذلك في الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية.