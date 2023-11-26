الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مركزية فتح: تحرير أي أسير فلسطيني هو مكسب على طريق تبييض السجون

مركزية فتح
مركزية فتح

أعلنت مركزية فتح، مساء اليوم الأحد، أن تحرير أي أسير فلسطيني هو مكسب على طريق تبييض السجون.

وأشارت مركزية فتح إلي أنه من الضروري إيجاد وقف شامل ودائم للعدوان الإسرائيلي.

وأكدت مركزية فتح أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنها لن تسمح باقتطاع شبر واحد من أراضي فلسطين مهما كانت التضحيات.

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تفاصيل أسماء الدفعة الثالثة من تبادل الأسري

وسبق، وأعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم، تفاصيل أسماء الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت أسماء الدفعة الثالثة التي أعلنتها هيئة شئون الأسرى أسماء من الأسرى الأطفال فقط الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الأحد ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39).

وهذا هو اليوم الثالث من أصل أربعة أيام من المتوقع أن تتم فيها مثل هذه التبادلات، مع إمكانية وقف إطلاق النار لمدة إضافية إذا وافقت حركة حماس على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، حسب الصحيفة العبرية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر، بالضفة الغربية، لإجراء فحوصات طبية من قبل الصليب الأحمر الدولي، قبل إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

ولن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد إطلاق سراح مجموعة المحتجزين الإسرائيليين والتحقق من هوياتهم.

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“حماس”: نرغب فى تمديد الهدنة إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى

من جانبها، أعلنت "حماس" عن أنها تسعى إلى تمديد التهدئة إلى ما بعد فترة الأربعة أيام الأولى من أجل ضمان إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

وتم إطلاق سراح 117 سجينًا فلسطينيًا حتى الآن، ومن المتوقع إطلاق سراح حوالي 40 سجينًا غدًا، لكن لدى إسرائيل قائمة تضم 150 سجينًا آخرين يمكن أن تطلق سراحهم في سياق هدنة ممتدة

مركزية فتح أسير فلسطينى قطاع غزة الأرض الفلسطينية المحتلة تبادل الأسرى

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