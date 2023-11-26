هيئة الأسرى الفلسطينية: اعتقال 3200 منذ 7 أكتوبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى نحو ٣٢٠٠ فلسطينى من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، فى بيان، أن عدد المُعتقلين فى سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من ٧ آلاف أسير، بينهم أكثر من ٢٠٠ طفل ونحو ٧٨ أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبى عاجل.

ووفقًا لتقرير نشرته الأمم المتحدة، فإن مليون فلسطينى، على الأقل، تم اعتقالهم منذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فى يونيو عام ١٩٦٧. وأفاد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان بأنه منذ حرب يونيو ١٩٦٧ إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام ١٩٨٨، تم اعتقال أكثر من ٦٠٠ ألف فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى لمدة أسبوع أو أكثر.

وقدّر رورى مكارثى، مراسل صحيفة الجارديان فى القدس، أن خُمس السكان قد سجنوا فى وقت واحد منذ عام ١٩٦٧، وفى الفترة ٢٠٠٠- ٢٠٠٩، اعتقلت سلطات الاحتلال ٦٧٠٠ فلسطينى، تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٨ عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولى للأطفال.

وحسب نادى الأسير توفى ٥ أسرى فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة المحاصر.

وفى قطاع غزة، أعلنت كتائب «القسام»، الجناح العسكرى لحركة «حماس»، عن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين فى المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلى منذ بدء عملية «طوفان الأقصى».

وذكرت الكتائب، فى بيان، أسماء الشهداء وهم: أحمد الغندور، عضو المجلس العسكرى قائد لواء الشمال، ووائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام، وهم من قادة القسام أيضًا. ولم تحدد الكتائب توقيت استشهادهم أو أى تفاصيل أخرى.