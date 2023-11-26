"القاهرة الإخبارية" تعرض صور المحتجزين التايلانديين وآخر روسي خلال نقلهم من غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، صور المحتجزين التايلانديين والمحتجز الروسي خلال نقلهم من غزة إلى معبر رفح.

وسبق أن أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن تقارير إسرائيلية، عن إجلاء إحدى المحتجزات الإسرائيليات المفرج عنهن اليوم من غزة بمروحية إلى مستشفى سوروكا في حالة خطيرة.

وأكدت القناة، أنه نظرًا للحالة الصحية لبعض المحتجزين الإسرائيليين وبالتنسيق بين مصر وإسرائيل تم تسليمهم بمنطقة كارني، في حين يتوجه 3 من تايلاند وشخص روسي لمنفذ رفح.