الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إسعاد يونس ناعية طارق عبدالعزيز: كنت هكلمك النهارده

اسعاد يونس
اسعاد يونس

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طارق عبدالعزيز عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

وشاركت "إسعاد" صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "سبحان العلي العظيم، طول الليل بشوفلك شغل وعايزه أكلمك النهارده، في أمان الله يا طارق، من سكان الجنة بإذن الرحمن".


كان طارق عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل إي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.

ونعى المنتج كريم أبوذكري، منتج مسلسل "وبقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.

وقال أبوذكري إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقٍ، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملًا.

وأشار أبوذكري إلى أن طارق كان شخصًا ودودًا جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.

 

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