بايدن: نهدف إلى تمديد الهدنة الإنسانية وتدفق المزيد من المساعدات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يهدف إلى استمرار الهدنة إلى ما بعد الغد، آخر أيام الهدنة الإنسانية الأربع.

وقال بايدن، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "هدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد الغد وتمديدها يسهم في زيادة عدد المحتجزين المفرج عنهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، منذ الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة لضمان وصول المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وقال إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أفرجت عن الطفلة الأمريكية أباجيل إيدان، البالغة من العمر 4 سنوات، متوقعًا إفراج "حماس" عن المزيد من الأمريكيين لاحقًا.