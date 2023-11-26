لماذا تغير المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية؟.. خبير يُجيب

علق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، على تقديم المساعدات للأخوة الأشقاء في فلسطين.

وقال أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك تغير كبير في المشهد الدولي اتجاه القضية الفلسطينية، بعد العدوان الأخير في قطاع غزة.

وأضاف أنه سواء كانت هذه التغيرات على المستوي الشعبي أو على المستوي الرسمي، منها الموقف الأسباني ودول أخري.

وأشار إلى أن هناك تغيرات في مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا والدول التي كانت تساند إسرائيل على طول الخط، موضحًا أن هناك سبب رئيسي في هذه التغيرات وهو الدور المصري في نقل ما يحدث للعالم.