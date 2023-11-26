طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مطار دمشق بالصواريخ وتخرجه من الخدمة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدوانًا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطار دمشق الدولي، مما أدى لخروجه من الخدمة.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ المعادية ودمرت معظمها، وقد أسفر العدوان عن خروج المطار من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية.

يأتي هذا الهجوم عقب أيام قليلة من هجوم آخر نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل.

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخى إسرائيلى

والأربعاء الماضي، أعلن التليفزيون الرسمي السوري عن أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما إسرائيل من اتجاه الجولان السوري واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

يأتي هذا بينما لا يزال مطارا دمشق وحلب خارج الخدمة جراء ضربات إسرائيلية متزامنة استهدفتهما قبل شهر، في فترة إغلاق هي الأطول منذ اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتوقفت جميع الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد، منذ 22 أكتوبر جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية.

وأدت ضربات مماثلة في اليوم ذاته إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية حينها.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن المطارين ما زالا مغلقين أمام الرحلات الجوية منذ 22 أكتوبر، رغم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدرجات منذ القصف الإسرائيلي.

وفي 30 أكتوبر الماضي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي موقعين للقوات الحكومية السورية بمحافظة درعا، فضلًا عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السوري، وفقًا لوكالة سانا السورية.