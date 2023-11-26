30 دقيقة.. الزمالك يفشل في فك شفرة دفاع أبو سليم الليبي

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي على أمل تسجيل هدف مبكر في شباك فريق أبو سليم الليبي.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية من محمد عبد الشافي لاعب الزمالك من جهة اليسار وصلت لحوذة دفاعات أبو سليم.

وسدد أحمد سيد زيزو من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من إبراهيما نداي لاعب الزمالك من يسار منطقة الجزاء ابعدها دفاع أبو سليم عن مناطق الخطورة.

إبراهيما نداي لاعب الزمالك حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

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تشكيل الزمالك لمواجهة أبو سليم

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.