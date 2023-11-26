لو فاتك التريند|الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة.. ودخول مساعدات جديدة لغزة عبر معبر رفح

تنوعت أخبار التريند، اليوم الأحد، ما بين السياسية والاقتصادية وأخرى فنية وثقافية ورياضية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال التقرير التالي.

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة منذ أمس

صرح نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاحتلال اعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة منذ أمس، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

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في ثالث أيام الهدنة.. دخول مساعدات جديدة لغزة عبر معبر رفح

أفاد هشام عبدالتواب، موفد "إكسترا نيوز"، بدخول شاحنات عائدة من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح بعد أن فرغت حمولتها من الوقود في مستودعات تابعة لمنظمة "الأونروا" التي تتولى عملية توزيع الوقود والمساعدات في مختلف مناطق القطاع.

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ملكة جمال الحرية.. قصة إسراء جعابيص أشهر مُعتقلة فلسطينية بسجون الاحتلال

تصدرت الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص، الملقبة بملكة جمال الحرية، ترندات جوجل بعد تحريرها من سجون الاحتلال.

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الخطيب يجتمع مع كولر لحسم ملف الصفقات

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف علي قطاع الكرة جلسة اليوم مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بعد تأجيل الجلسة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمواجهة ميدياما الغاني والتي أقيمت مساء أمس السبت وأيضا نظرا لمعاناة بيبو من بعض الآلام عقب عودته قبل ساعات من رحلة علاجية بدبى

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وزير السياحة: 10% زيادة فى الحركة السياحية خلال شهر نوفمبر

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وجود زيادة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر في الأسابيع الأولى من شهر نوفمبر الجاري بنسبة تتراوح من ٥٪ إلى ١٠٪، بحيث يصبح من أفضل الشهور في حركة السياحة مقارنة بالعام الماضي.

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افتتاح ورشة العمل الثانية بين الحكومة وفريق العمل الأممي المشترك

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بين الحكومة والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار التي تعقد على مدار يومين، وذلك بمشاركة الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وباتريك جين جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وغيرهم من ممثلي الحكومة والامم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.

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عرض الحلقة الأولى من مسلسل "العودة"

تنطلق اليوم أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “العودة” لشريف سلامة والمقرر عرضه عبر شاشة قنوات dmc.

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