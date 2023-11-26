الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمد ومشايخ الغربية يتوجهون لمقر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في طنطا

حملة دعم السيسي
حملة دعم السيسي

تجمع عدد كبير من عمد ومشايخ محافظة الغربية، وأعضاء لجان القضاء العرفي بمراكز كفرالزيات وطنطا وزفتى والمحلة الكبرى، وجميع مراكز محافظة الغربية وتوجهوا جميعًا لمقر الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بطنطا لإعلان دعمهم وتأييدهم لهم في الانتخابات الرئاسية.

 

وأكد رضا عبد البر أمين لجنة شئون القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بالغربية، دور القبائل العربية والعائلات وأعضاء القضاء العرفي وفض المنازعات وعمد ومشايخ البلاد  فى هذه المرحلة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في كل ما تراه صالح فى ظل الأزمات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في تلك  الفترة العصيبة والمتغيرات بمنطقة الشرق الأوسط. 

 

وأضاف أن دعم الرئيس السيسي واجب على الجميع لإنجازاته في كل محافظات مصر وعودة مناخ الأمن والأمان والاستقرار لمصر ومبادرات حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصري ومد خدمات متعددة لأول مرة للقرى المحرومة.

 

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة الغربية، وفدا من المشايخ والعمد وكبار العائلات والقيادات الشعبية لقرى ومراكز بمحافظة الغربية، بحضور أعضاء الحملة، والنائب محمد عريبي، والنائب أحمد الجحش، والنائب طلعت عبد القوي، والنائبة دعاء عريبي، والدكتورة زينب سامي، واللواء أحمد عبد الوهاب، وآية ياسر ممثلة الكيانات الشبابية بالحملة.

 

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عمد ومشايخ الغربية يتجهون لمقر حملة السيسي في طنطا لإعلان تأييدهم عمد ومشايخ محافظة الغربية كفرالزيات وطنطا وزفتي والمحلة الكبري جميع مراكز محافظة الغربية لجنة شئون القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بالغربية المتغيرات بمنطقة الشرق الأوسط دعم الرئيس السيسي واجب

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