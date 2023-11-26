الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطهير الترع والمصارف لتلبية الاحيتاجات المائية في أسيوط

تطهير الترع
تطهير الترع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود تطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة وأعمال تطهير ونزع الحشائش وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بالتنسيق بين الإدارة العامة لري أسيوط والوحدات المحلية للمراكز والأحياء وذلك لدفع عجلة العمل وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري وحفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، في هذا الشأن.

وأكد محافظ أسيوط، أن الحكومة تولي قطاع الموارد المائية والري اهتماما بالغًا في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية والحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة إزلة كافة المخلفات والقمامة والحشائش الذي يعوق حركة المياه ويجعلها لا تصل إلى نهاية الترع والمصارف.

حملة لتطهير الترع والمصارف

وأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظًا عليها من التلوث ولضمان وصول المياه لنهايتها، مشيرًا إلى اهتمام الأجهزة التنفيذية بكافة أشكال الحفاظ على المياه وترشيدها وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها وتسهيل عمليات الري.

من جانبه أوضح المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للرى بأسيوط إنه تم القيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع ومن بينها نزع الحشائش من ترعتي جنابية منقباد اليمنى واليسرى بنطاق هندسة ري أسيوط وتفتيش ري قبلي فضلا عن إزالة المخلفات من أمام الكباري والحجوزات بنطاق هندسة ري أبنوب بتفتيش ري شرق أسيوط وإزالة الحشائش من ترعة أبو الريش بهندسة ري أبوتيج.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قيام ورشة الإدارة العامة للري بعمل إصلاح وصيانة لبوابات الطرد بمحطة المعنا ورفع المخلفات من أمام الكباري  على ترعه الخزندارية ترعة جزيرة البدارى بنطاق هندسة ري البداري.

وأوضح إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والمخلفات على جانبي الترع والمصارف باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الاعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولًا بأول.

تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
تطهير الترع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تطهير الترع والمصارف تطهير ونزع الحشائش إزالة المخلفات الناتجة الإدارة العامة لري أسيوط الوحدات المحلية مياه الري

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