الخطيب يجتمع مع كولر لحسم ملف الصفقات

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف علي قطاع الكرة جلسة اليوم مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول بعد تأجيل الجلسة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمواجهة ميدياما الغاني والتي أقيمت مساء أمس السبت وأيضا نظرا لمعاناة بيبو من بعض الآلام عقب عودته قبل ساعات من رحلة علاجية بدبى

يناقش الخطيب مع كولر فى تلك الجلسة الموقف النهائى من صفقات فترة الانتقالات الشتوية وكذلك مصير المهاجم الفرنسى أنتونى موديست الذى يتمسك السويسرى ببقائه لنهاية الموسم الجاري .

كما يناقش رئيس القلعة الحمراء مع السويسري موقفه الفني من طلب إدارة مودرن فيوتشر والتي حددت استعارة 3 لاعبين من الفريق الأول وهم صلاح محسن وكريم نديفيد وخالد عبدالفتاح مقابل انتقال عمر كمال عبدالواحد في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي أن تقرير كولر الفني احتوي علي بعض القرارت المتعلقة بصفقة عمر كمال عبدالواحد حيث تمسك كولر ببقاء كريم نيدفيد لاعب الوسط وعدم رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية بناء على العرض الذى تلقاه من إدارة نادى فيوتشر خلال الساعات القليلة الماضية والتى طلبت استعارة لاعبين من الثلاثى كريم نيدفيد وصلاح محسن وخالد عبدالفتاح ضمن صفقة بيع عمر كمال عبدالواحد للأهلى.

كولر وافق علي إعارة صلاح محسن وكريستو بشرط

وأضاف المصدر أن السويسري وافق مبدئيا على رحيل صلاح محسن شريطة التعاقد مع المهاجم أحمد أمين أوفا بينما يرى أن خالد عبدالفتاح يجب أن يحصل على فرصة للإعارة والمشاركة أساسيا فى ظل صعوبة ذلك بالموسم الحالى فى الأهلى بسبب كثرة الجاهزين فى مركزه.

وأشار المصدرإلي أن كولر أبدى موافقة مبدئية على إعارة محمد الضاوى كريستو الفترة المقبلة بسبب طلب اللاعب ووكيله هذا الأمر ولا يزال يبحث مسئولو القلعة الحمراء عن حل لأزمة الإعارة خاصة أن الفريق قد استنفد العدد المقرر من الاتحاد المصرى لكرة القدم.