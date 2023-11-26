حماس تعلن أسماء الدفعة الثانية من المُفرج عنهم فى صفقة التبادل

أعلنت حركة حماس قائمة الأسرى والأسيرات الذين شملتهم إفراجات يوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل مع إسرائيل، وهم:

الأسيرات:

نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس

شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس

ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم

فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس

إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس

عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس

الأطفال:

إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة/ بيت لحم

إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم

صدام أمجد ماجد طقاطقه / بيت لحم

يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل

أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة

عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي/ القدس

أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة

أحمد وليد محمد خشان/ جنين

شاكر علي سالم بلوط / الخليل

وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

عبد الرحمن محمد صالح حوراني/ قلقيلية

مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين

عبد الهادي عزام محمد كامل

جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة

محمد أيمن عبد الرحمن عويسي/ نابلس

عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة

شادي محمد ديب أبو عادي/ رام الله والبيرة

ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا

عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين

محمد طارق سليم حواشين / جنين

صامد خالد محمود أبو خلف/ نابلس

وسام مروان عبدالسلام تميمي / رام الله والبيرة

محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس

يزن جبر عبدالجبار الحسنات/ بيت لحم

محمد نزار نمر أبو عون / طولكرم

قسم خالد محمد مصاروة/ جنين

أنور تسافي أحمد عطا / رام الله والبيرة

رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين

حمادة سعيد مصطفى أبو سمرة / قلقيلية