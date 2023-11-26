الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صاحبة المحتوى الهادف.. من هى الإنفلونسر فرح الكردى؟

الإنفلونسر فرح الكردى
الإنفلونسر فرح الكردى

حازت الإنفلونسر فرح الكردى، صاحبة المحتوى الإيجابي، على إعجاب الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المحتوى التي تقوم بعرضه عبر المنصات.

وقدمت الإنفلونسر فرح الكردى العديد من الموضوعات المهمة خلال الفترة الماضية، واستطاعت أن تلفت الأنظار بسبب المحتوى الهادف الذي تقدمه وسط انتشار الكثير من الفيديوهات غير الهادفة عبر السوشيال ميديا.

صاحبة المحتوى الهادف.. من هي الإنفلونسر فرح الكردى صانعة فيديوهات السوشيال؟

وتزامنًا مع تصدر محتوى الإنفلونسر فرح الكردى ترند السوشيال ميديا بسبب فيديوهاتها، يرصد موقع "الدستور" تفاصيل ومعلومات عن الإنفلونسر فرح الكردى صانعة فيديوهات السوشيال ميديا.

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"استطاعت بفيديوهاتها كشف مجازر الاحتلال".. من هى فرح الكردى؟

استطاعت الإنفلونسر فرح الكردى جذب الكثير من متابعيها بسبب قدرتها في إرسال المعلومة للمشاهد.

صاحبة المحتوى الهادف.. من هي الإنفلونسر فرح الكردى صانعة فيديوهات السوشيال؟

وكانت بداية النجاح والوصول إلى المتابعين عندما درست في كلية إعلام إنجليزي بجامعة القاهرة، ثم سافرت إلى أمريكا من أجل دراسة digital storytelling، أي دراسة القصة منذ بدء تاريخ القصص وبناء القصة وكيفية حكايتها، ومن ثم كيفية تطوير القصة وعرضها على الناس من خلال السوشيال ميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي. 

صاحبة المحتوى الهادف.. من هي الإنفلونسر فرح الكردى صانعة فيديوهات السوشيال؟

بداية النجاح

ونالت الإنفلونسر فرح الكردى اهتمام وحب الجماهير عقب نشرها فيديو تفصيليا عن القضية الفلسطينية، مما جعل الفيديو الخاص بها يتصدر ترند السوشيال ميديا، واستخدمت سلاح السوشيال لإرسال المعلومات والتفاصيل عن الحرب التي تمر بها غزة في الوقت الحالي، وتسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات ومجازر في غزة.

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"استطاعت بفيديوهاتها كشف مجازر الاحتلال".. من هى فرح الكردى؟

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