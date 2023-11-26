الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رومانيا: نشكر مصر لجهودها فى إجلاء رعايانا من قطاع غزة

رئيس الوزراء الروماني
رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو

وجه رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو، الشكر لمصر لجهودها في إجلاء رعايا بلاده من قطاع غزة.

 

كما ثمن الدورين المصري والقطري في سبيل التوصل للهدنة الإنسانية الموقتة الحالية.
 

جاء ذلك خلال اجتماع سفراء دول المجموعة العربية والإسلامية المعتمدين لدى رومانيا مع رئيس الحكومة الرومانية بمشاركة السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا.

 

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الاجتماع يأتي في إطار لقاءات المجموعة العربية والإسلامية في بوخارست مع كبار المسئولين في رومانيا، لعرض تطورات الأوضاع في غزة.

 

واستعرض السفراء المشاركون في الاجتماع عناصر الموقف الموحد الذي تم اعتماده خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع.

الأكثر قراءة

عاجل.. وفا الفلسطينية: تواصل العدوان على "جنين" وشهيد رابع برصاص الاحتلال

عاجل.. دموع ممزوجة بالفرح.. لحظة تحرير الأسيرة الفلسطينية شروق دويات (فيديو)

الديهي ردًا على الخونة وتعليقهم عن دعم أوروبا لمصر بـ 10 مليار دولار: "أحفاد أبو جهل"

جوانينج جالاكسى البوتسوانى يفاجئ الوداد المغربى ويهزمه على ملعبه فى أبطال أفريقيا

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها