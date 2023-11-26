رومانيا: نشكر مصر لجهودها فى إجلاء رعايانا من قطاع غزة

وجه رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو، الشكر لمصر لجهودها في إجلاء رعايا بلاده من قطاع غزة.

كما ثمن الدورين المصري والقطري في سبيل التوصل للهدنة الإنسانية الموقتة الحالية.



جاء ذلك خلال اجتماع سفراء دول المجموعة العربية والإسلامية المعتمدين لدى رومانيا مع رئيس الحكومة الرومانية بمشاركة السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الاجتماع يأتي في إطار لقاءات المجموعة العربية والإسلامية في بوخارست مع كبار المسئولين في رومانيا، لعرض تطورات الأوضاع في غزة.

واستعرض السفراء المشاركون في الاجتماع عناصر الموقف الموحد الذي تم اعتماده خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع.