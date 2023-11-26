عاجل.. دموع ممزوجة بالفرح.. لحظة تحرير الأسيرة الفلسطينية شروق دويات (فيديو)

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح الأسيرة الفلسطينية شروق دويات، بعد 8 سنوات من الاعتقال، ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الاحتلال وحركة حماس.

شهدت مدن وبلدات فلسطينية، احتفالات كبيرة، بتحرير الأسرى لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتجمعات في الميادين.

واستلم الصليب الأحمر، الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي، إذ أطلقت سلطات الاحتلال سراح أسرى فلسطينيين، ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، وذلك بعد لحظات من إعلانه أن جميع الأسرى الـ17 الذين أطلقت كتائب القسام سراحهم، دخلوا إلى إسرائيل.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يومًا محتجزين لدى الحركة.

وأطلقت قوات إسرائيلية قنابل الغاز بكثافة على فلسطينيين في محيط سجن عوفر غرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، والذي من المفترض أن يشهد الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل.