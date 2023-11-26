مسيرة حاشدة فى لندن تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة

شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وسط العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وهي الأحدث في سلسلة من المظاهرات المماثلة التي خرجت في المدينة منذ بدء الحرب قبل 7 أسابيع.

وتأتي المسيرة خلال هدنة مؤقتة مدتها 4 أيام بين إسرائيل وحركة "حماس"، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب، لكن المحتجين يرون أنها ليست كافية.

ورفع المتظاهرون خلال مسيرتهم السلمية نحو مقر البرلمان البريطاني لافتات كتبوا عليها عبارات منها "وقف إطلاق النار الآن"، و"أوقفوا الحرب على غزة.

ووزعت شرطة لندن منشورات على المحتجين حذرت فيها من انتهاك القانون، وألقت القبض على رجل للاشتباه في أنه يحرض على الكراهية العرقية قبل بدء الاحتجاج. وقالت على وسائل التواصل الاجتماعي إنه شوهد وهو يحمل لافتة عليها رموز نازية.