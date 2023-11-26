عاجل.. لحظة وصول الأسيرة نورهان عواد بعد تحريرها فى صفقة التبادل (فيديو)

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح أسرى فلسطينيين، ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الاحتلال وحركة حماس.

وجاء ضمن الأسرى المطلق سراحهم الأسيرة المحررة نورهان عواد، والتي عادت لبلدة قلنديا شمال القدس المحتلة بعد تحررها في صفقة التبادل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المجموعة الثانية من الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.

ووفق السلطات المصرية والإسرائيلية، أطلق سراح 13 رهينة إسرائيلية في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، كما أفرجت الحركة الإسلامية عن أربعة رهائن تايلانديين.