عاجل.. إسرائيل تعلن أسماء وأعمار مواطنيها المقرر إطلاق سراحهم من حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الأسماء وأعمار المحتجزين الإسرائيليين بغزة المقرر إطلاق سراحهم، ضمن صفقة تبادل الأسرى، والتي جاءت كالتالي:

- نعوم أور (16 سنة)

- ألما أور (13 سنة)

عائلة فايس: - شيري فايس (53 عامًا) - نوجا فايس (18 سنة) عائلة أفيغدوري: شارون هرتزمان أفيغدوري (52 عامًا) - نعوم أفيغدوري (12 عامًا) آل حاران وعائلتهم: - شوشان حاران (67 عامًا) - عدي شوهام (38 عامًا) - نيفي شوهام (8 سنوات) - ياهال شوهام (3 سنوات) - هيلا روتم شوشاني (12 عامًا) - إميلي توني كورنبرج هاند (8 سنوات) - ميا ريغيف جربي (21 عامًا).

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بنجاح الجهود المصرية في إتمام عملية نقل المحتجزين في قطاع غزة.

وتتابع مصر عن كثب إتمام عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين.