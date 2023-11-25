الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاضى لـ"الشاهد": مصر نجحت فى تحقيق طفرة غير مسبوقة بتقديم خدمات التعهيد

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي

كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، عن ظروف تكليفه بالوزارة في حكومة شريف إسماعيل.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "شريف إسماعيل كان يدير مجلس الوزراء بشكل حكيم".

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات هي العمود الأساسي في بناء الدولة التي تقام على التكنولوجيا الحديثة. 

 وأكد أن مصر نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في تقديم خدمات التعهيد، موضحًا أن إعادة هيكلة وزارة الاتصالات استغرقت 6 أشهر.

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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