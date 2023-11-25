الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسر القاضى لـ"الشاهد": كنا فى مرحلة بناء الدولة منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية

ياسر القاضي
ياسر القاضي

روى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، شهادته على التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثًا عن التحديات التي واجهت الدولة، والإنجازات التي تحققت.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا في مرحلة بناء الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية". 

وأضاف: "كانت هذه المرحلة حاسمة في بناء الدولة، وما بعد 67 هو ما بعد نكسة وبعد هزيمة وإعادة بناء الثقة في الدولة، وهذا أول ما تبادر إلى ذهني أننا أمام مرحلة صعبة وهي مرحلة بناء الدولة، وكان التكليف الرئيسي هو بناء الدولة على أسس قوية، وهي أسس تستطيع الدولة أن تتحرك لسنوات وسنوات لتتماشي مع قيمة مصر".

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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