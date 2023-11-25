السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة نصر للمحاكمة

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقا بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة" من داخل فيلا بمدينة نصر.

وعثر بمسكنهما على فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، دراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، المسروقات المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مدينة نصر الجزئية مشغولات ذهبية سرقة فيلا مبالغ مالية

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