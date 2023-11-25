السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطينى سابق يكشف سبب تعطل صفقة تبادل الأسرى خلال الساعات الماضية

أشرف العجرمي
أشرف العجرمي

كشف أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، عن سبب تعطل صفقة تبادل الأسرى خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن إسرائيل خرقت الاتفاق في 3 بنود.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل لم تسمح بمرور شاحنات المساعدات من الجنوب للشمال، كما أن الشاحنات التي دخلت أقل من الحد الأدنى الذي نص عليه الاتفاق، كما أنها لم تلتزم بالإفراج عن الأسرى بناء على الأقدمية واختارت إسرائيل الأسماء وفقًا لما تشاء.

وأكد أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي حلقت فوق الجنوب والمفروض عدم تحليقها وقت الهدنة، وكذلك إطلاق النار على المواطنين الذين حاولوا الوصول من الجنوب للشمال في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك جهودًا مكثفة من كل الأطراف الوسيطة وخاصة مصر لإنفاذ الهدنة ومتوقع استئناف العملية في أي لحظة، مشيرًا إلى أنه كان هناك اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي مع القيادات لاستدراك الأمر، ومن الممكن أن تكون إسرائيل تراجعت عن اختراقها للهدنة.

وتابع، أن تبادل الأسرى ربما يحدث الليلة، لأن الأسرى جاهزون والسيارات التي تقلهم جاهزة والأسرى الفلسطينيون تم نقلهم في سجن عوفر وتوجد سيارات لتسليمهم للصليب الأحمر، مؤكدًا أنهم يأملون أن تستمر الهدنة لأنها مهمة جدًا للمواطنين في قطاع غزة لالتقاط الأنفاس ولاستخراج الناس من تحت الأنقاض.

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