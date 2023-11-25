السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد تعثر فى المفاوضات.. مصر تنجح فى إنهاء أزمة المرحلة الثانية من صفقة التبادل

جريدة الدستور

نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم كما كان مقررًا لها.

وكان أسامة حمدان، المتحدث باسم حركة حماس في مؤتمر صحفي اليوم السبت قد قال إن إسرائيل لا تلتزم بجانبها من اتفاق الهدنة، وإن الحركة أبلغت الوسطاء بالانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن حماس تؤكد التزامها بالهدنة التي جاءت برعاية مصر وقطر وبدأت أمس الجمعة.

وذكر حمدان أن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة في المجمل منذ أمس الجمعة وأن 65 منها وصلت إلى شمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل.

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بعد تعثر فى المفاوضات.. مصر تنجح فى إنهاء أزمة المرحلة الثانية من صفقة التبادل

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