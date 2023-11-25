السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يجري مشاورات مع وزير الدفاع والموساد والشاباك وهيئة الأركان

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري مشاروات مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس، والموساد والشاباك وهيئة الأركان الإسرائيلية؛ وذلك وفق تقارير إسرائيلية.

وتقترب الجهود المصرية من التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، هددت إسرائيل بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف، وذلك بحسب تقارير إسرائيلية.

 

القاهرة الإخبارية نتنياهو مشاروات

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