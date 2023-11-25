ذاكرة ضائعة

حاول أن يتذكر جيدًا ما حدث، أفكاره ما زالت مشوشة.. لقد قال الطبيب، منذ قليل، إنه يستطيع أن يمشى على قدميه مرة أخرى.. شهر كامل وهو يرقد فى سرير المرض تحت العلاج.. جرح قدميه كان خطيرًا.. ولكن الجرح الذى فى عقله كان أخطر بكثير.. فإنه لا يتذكر أى شىء عما حدث، بل لا يتذكر شيئًا عن حياته السابقة كلها.

قالوا إن المعركة كانت أكبر من إمكاناته، بل مستحيلة بالنسبة إليه، فهو لا يملك فى بيته أى سلاح.. زوجته التى كانت تغط فى نومها القلق قالت إنهم أوسعوه ضربًا، كادوا يحطمون كل عظامه، لم يرحموه، وقف أمامهم كالأسد يدافع عن عرينه، ولكنهم لم يمهلوه الوقت.

انهالت طلقاتهم على باب البيت، قامت زوجته فزعة، حماها بجسده نصف العارى.. إنه لم يشترك فى أى مقاومة، ظل على الحياد، ولا يظن أنهم سيصلون لبيته الريفى.. فهو بعيد عن العمران بكثير.. فى كل صباح كان يقرأ الصحف.. سقط النظام القديم.. السادة القادمون سيرحمون البلاد من الحكم الفاسد.. لا يصدق.. ولكنه فى نفس الوقت يرفض الاحتلال بعقله وكيانه.. ولكنه كان يخاف على أسرته الصغيرة، وأحلامه القديمة، قطعة الأرض التى يملكها.. كل ذلك فقده.. عقله يرفض التذكر.. ذهنه شارد فى منطقة منعدمة الرؤية.. الضباب يلف كيانه كله، بدأت المقاومة تزداد فى بلدته المنعزلة.. لم ينضم إليها ووقف موقف المتفرج اليقظ.. بلاغ كاذب لم يعرف من أين أتوا به.. ولكنهم اقتحموا بيته عند الفجر.. حطموا بوابته الرئيسية واقتحموا سريره.. نزعوا زوجته من بين يديه.. عروها أمامه، بكى حسرة وأصابعهم تداعب صدر زوجته فى تلذذ بشع.. صرخ، ازداد عبثهم، جاسوا خلال جسد امرأته.. تشبث بأقرب جندى إليه، ركله الجندى فى بطنه وهو يسبه: إرهابيون.. واصل صراخه وأظافره تخمش وجه الجندى الذى صرخ بدوره وهو يضربه بظهر البندقية الآلية.. ثم انهالت الضربات على رأسه بمنتهى الوحشية والعنف.

تلقى عددًا من الرصاصات فى قدميه وضحكاتهم من حوله تتزايد.. المحررون يفكون قيود ذل الحكم القديم، أين هم من الحاكم القديم بكل جبروته؟.. يحررون جسده من ذل العبودية.. يمزقونه.. يحطمون عظامه.. خلايا مخه تئن تحت ضرباتهم.. يفقد عقله، تركيزه.. تتلاشى ذاكرته ويسقط فى بئر النسيان.. انتهوا من تفتيش البيت ومن توغلهم القذر فى جسد زوجته.. غاب عن الوعى، أفاق إلى نفسه وهو يترنح إلى باب الحمام.. أسند ذراعه إلى الحائط.. المستشفى يعج بالمصابين.. القدم الصناعية التى صنعوها من أجله فى أوروبا لا تؤدى عملها بشكل كامل.. صوره تصدرت الصحف الأجنبية.. لقد تعطف الرئيس الأمريكى عليه بمنحه قدمًا جديدة.. المحررون يشكلون جسده الجديد.. يجب عليه أن يشعر بالامتنان.. عقله يئن.. ومضات خاطفة تومض فى عقله.. يحس بالامتنان لجيش التحرير.. ثم يرفض كيانه ذلك الامتنان الزائف.. يقف فى شرفة المشفى يتطلع إلى الدمار حوله.. يفيق إلى نفسه.. يخلع القدم الصناعية ويقذفها بكل قوته من أعلى.. ودموعه تتساقط على وجنتيه ولا يستطيع التذكر.