السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قلب قماش

احمد الشيخ
احمد الشيخ

روحِى حُرَة..

شوفِى ل قدام ب سنين..

راسى بين الغيمتين..

رجليا غارزين فى الطين..

العين مقسومة نصين خايفين..

فاس الدنيا عَزَقِت وِشى..

جنبى طرشق منه النعناع فدادين..

أيامى يا غربال مانِع..

عُمرِى يا أعتاب على باب جامع..

مشاعرى اتدلقت من عينى..

خلتنى أشوف الناس خيالات..

مهزوزة ياصورة فى الجفن الدامع

عينى بير..

راسى رحاية حَجَرها داب مِن شِدّة التَفكير

ملعونة الحِسبة وملعونة المعايير..

أرواح حُرة ممنوعة تطير..

السلسلة سلسلة لو حتى حرير..

جسمى تابوت روحى..

أبدية حبيسة فى الجوف الفانى

رب أرنى كيف تحيى الفرصة من تانى

أى حُزن قادِر توصفُه مَقدور عَليه

شِد الناس على قلبك تِدفَى

وشد زمام روحك عليه..

قلبى مَنزوع..

بيغُزنى زَى فَطيم موجوع..

مع أول خذلان مِن أُمه وأول قَرصة جُوع..

ريقى فَتيل لمبة بيت جِدّى..

فى الغاز منقوع،

قلبى بياض القُطن إتبَل بدموعى..

كَرمش كأنه قماش..

حضورها كان معجزة.. حزنى كأنه مجاش.

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