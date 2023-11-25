مين؟
مين اللى كتف لك إيديكى؟
ماتختاريش
مين اللى عصب لك عنيكى؟
مابتشوفيش
شخبط وعلم ع الورق
كلمة «مافيش»
كان فين هواكى.. وفين هواى؟
كان فين ضناكى
وفين ضناى؟؟
لما نده إبليس عليكى.. نده علاى
ورجع وساوم شمسنا..
ماتشروقيش
مين اللى كتف لك إيديكى
ماتختاريش
مين اللى عصب لك عنيكى
مابتشوفيش
شخبط وعلم ع الورق
كلمة «مافيش»
مين اللى شخبط فوق حياتك بالرحيل
وقتل زمان الممكنات.. بالمستحيل
وجعل حصان الحق مش صاهل
ذليل
مين اللى قالك يا قلم.. تكتب حكاية ماتنتهيش؟
مين اللى كتف لك إيديكى ماتختاريش
مين اللى عصب لك عنيكى مابتشوفبش
شخبط وعلم ع الورق
كلمة «مافيش»
الصرخة
بترسم إنسان
لو يتشق الحق يبان
أصل الريق ده حلف ما أبلعها
لما اتمرر من الكتمان
تشرخ تسرح جوا قلوبنا
وبتتسرسب
نار ف عروقنا
ف بحور الدم الحيران
جايز نكتم كل كلامنا
جايز نفزع حتى أحلامنا
جايز نرسم ضحة وجايز
حتى الضحك ما يصبح جايز
يبقى الوش ده صفحة كبيرة
متلون كل الألوان
ولد العين قاتلاه الحمقة
حايز منه تفظ الدمعة
تنقش ع الخد الأحزان
جايز بالجفنين يتغطى
يبكى ف سره وكله إيمان
أصل الدمعة دى عار ومعايرة لما تسيل على خد مهان
لو يوم تفلت منا الصرخة
مش هايكفى الكون لو حتى
صار الكون للصرخة ودان
مش هاتصحى البشر الظالم
لا دى كمان هتصحى الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
حطيت صوابعى
م البقر ف الشق
وأنا اللى حالف تانى ما اشتمشى
عرق الأدب من حرقته انشق
وبرغم ده لسه البقر مافهمشى.