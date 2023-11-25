الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنا بنشتغل على كبار السن".. اعترافات المتهمين بالاستيلاء على البطاقات البنكية

المتهمين
المتهمين

"كنا بنشتغل علي كبار السن وبنوهمهم بهدايا ومنح من الحكومة".. بهذه الكلمات اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك .

وأوضح المتهمين خلال تحقيقات النيابة أنهم كانوا يستغلون جهل كبار السن ويوهمونهم بالفوز بمبالغ مالية او منح حكومية ويتخذون منهم أرقام البطاقات والأرقام السرية بزعم إيداع مبالغ مالية لهم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام لاستكمال التحقيقات معهم. 

 

وكانت قد نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 نصابين تمكن من الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى بمركز الصف.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعثر بحوزتهم على (عدد 12هاتف محمول - عدد 6 شرائح هواتف محمولة مُفعل عليها محافظ مالية إلكترونية - مشغولات ذهبية جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى) وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وارتكابهم عدد (5) وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب علي عملاء البنوك منح حكومية سرقة البطاقات البطاقات البنكية الإستيلاء علي البطاقات البنكية

مواد متعلقة

ضبط شبكة الاستيلاء على بيانات كروت الدفع الإلكترونى للمواطنين فى الصف

الأكثر قراءة

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

الوفد الأمنى المصرى ينسق مع الطرفين لإتمام عملية تبادل المحتجزين

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": نجاح الجهود المصرية فى إتمام عملية نقل المحتجزين بغزة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان حاسمًا فى اجتماعه الأول بحكومة شريف إسماعيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها