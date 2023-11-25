"كنا بنشتغل على كبار السن".. اعترافات المتهمين بالاستيلاء على البطاقات البنكية

"كنا بنشتغل علي كبار السن وبنوهمهم بهدايا ومنح من الحكومة".. بهذه الكلمات اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك .

وأوضح المتهمين خلال تحقيقات النيابة أنهم كانوا يستغلون جهل كبار السن ويوهمونهم بالفوز بمبالغ مالية او منح حكومية ويتخذون منهم أرقام البطاقات والأرقام السرية بزعم إيداع مبالغ مالية لهم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام لاستكمال التحقيقات معهم.

وكانت قد نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 نصابين تمكن من الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى بمركز الصف.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعثر بحوزتهم على (عدد 12هاتف محمول - عدد 6 شرائح هواتف محمولة مُفعل عليها محافظ مالية إلكترونية - مشغولات ذهبية جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى) وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وارتكابهم عدد (5) وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.