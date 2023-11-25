السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأردني: هذا العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 10 أعوام

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

أكد وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن هذا العام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.

وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية السلوفينية تانيا فايون، والبرتغالي جواو كرافينيو، اليوم، على أهمية الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة.

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الصفدي: إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها

وقال وزير الخارجية الأردني أن إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها ويطالب بإيقاف إطلاق النار في غزة، وإنه لا يمكن لها أن تبقى فوق القانون الدولي، مؤكدًا أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي إلى ما يجري من تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأوضح الصفدي أن مقاطعة إسرائيل لاجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة غدًا يعود لها، مشيرًا إلى أنها لا تريد الاستماع لكن يجب أن تواجه مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في غزة وهي ضمن المصطلح القانوني الإبادة الجماعية.

وشدد الصفدي علي أن تهجير أهل غزة لن يكون حلًا، بل سيزيد الوضع سوءًا.

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وزيرة الخارجية السلوفينية: نرفض التهجير القسري لسكان غزة

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السلوفينية، أهمية الدور الأردني في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأن سلوفينيا تشارك الأردن والعالم المخاوف بشأن التطورات في الضفة الغربية.

ولفتت إلى رفض بلادها التهجير القسري لسكان غزة، وأنها تريد وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية الى القطاع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البرتغالي، رفض تهجير أهالي غزة، وأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الصراع في المنطقة.

وشدد على أهمية تحقيق حل الدولتين، وعلى أن الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة، مشيرًا إلى دعم بلاده للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وزير الخارجية الخارجية السلوفينية غزة إسرائيل الفلسطينيين

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