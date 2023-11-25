عمر مرموش في مهمة جديدة مع آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت

ينتظر عمر مرموش، الليلة، مواجهة قوية للغاية مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الذي يستقبل شتوتجارت، فريق مرموش الأسبق، في ملعبه كوميرتس بانك أرينا في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

عمر مرموش في مهمة جديدة مع آينتراخت

ويقدم الفرعون الصغير موسمًا استثنائيًا رفقة فريقه الجديد، والمنضم إليه مطلع الموسم الجاري، حيث خاض 11 مباراة في بطولة الدوري الألماني، نجح من خلالها في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدف لزملائه.

وبشكل عام لعب مرموش 17 لقاء مع فرانكفورت في جميع المسابقات حتى الآن، مسجلًا عشرة أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في البوندزليجا قبل مباراة الليلة برصيد 18 نقطة، فيم يقدم ضيفه شتوتجارت موسمًا استثنائيًا، ويحتل المركز الثالث حتى الآن برصيد 24 نقطة.

باير ليفركوزن يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الألماني

وفي مباراة أخرى، يقود النجم الإسباني تشابي ألونسو والصاعد بقوة الصاروخ في عالم التدريب فريقه بايرن ليفركوزن، بحثًا عن الاستمرار في صدارة البوندزليجا لجولة جديدة، حين يحل ضيفا ثقيلا على فيردر بريمن في الرابعة والنصف عصرا.

ويقدم أسطورة ليفربول وريال مدريد السابق موسما استثنائيا مع ليفركوزن حتى الآن بعد خوض 11 جولة من منافسات الدوري الألماني حيث تمكن من الفوز في عشر مباريات والتعادل في واحدة ولم يخسر حتى الآن ويتصدر الترتيب ب31 نقطة وبفارق اثنتين عن بايرن ميونيخ الوصيف وحامل اللقب.

ويستأنف بروسيا دورتموند موسمه المخيب حتى الآن حين يستقبل مونشنجلادباخ في سيجنال أدونا بارك في نفس التوقيت بحثا عن تحسين نتائجه المخيبة لجماهيره.

ويحتل دورتموند المركز الخامس ب21 نقطة حتى الآن فيم يحل ضيفه مونشنجلادباخ في المركز التاسع ب13 نقطة.