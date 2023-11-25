السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر مرموش في مهمة جديدة مع آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت

عمر مرموش
عمر مرموش

ينتظر عمر مرموش، الليلة، مواجهة قوية للغاية مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الذي يستقبل شتوتجارت، فريق مرموش الأسبق، في ملعبه كوميرتس بانك أرينا في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

عمر مرموش في مهمة جديدة مع آينتراخت

ويقدم الفرعون الصغير موسمًا استثنائيًا رفقة فريقه الجديد، والمنضم إليه مطلع الموسم الجاري، حيث خاض 11 مباراة في بطولة الدوري الألماني، نجح من خلالها في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدف لزملائه.

وبشكل عام لعب مرموش 17 لقاء مع فرانكفورت في جميع المسابقات حتى الآن، مسجلًا عشرة أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في البوندزليجا قبل مباراة الليلة برصيد 18 نقطة، فيم يقدم ضيفه شتوتجارت موسمًا استثنائيًا، ويحتل المركز الثالث حتى الآن برصيد 24 نقطة.

txt

تشيلسي يواجه نيوكاسل يونايتد.. وأرسنال ضيفًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

txt

صدام ناري بين مانشستر سيتي وليفربول من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

باير ليفركوزن يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الألماني

وفي مباراة أخرى، يقود النجم الإسباني تشابي ألونسو والصاعد بقوة الصاروخ في عالم التدريب فريقه بايرن ليفركوزن، بحثًا عن الاستمرار في صدارة البوندزليجا لجولة جديدة، حين يحل ضيفا ثقيلا على فيردر بريمن في الرابعة والنصف عصرا.

ويقدم أسطورة ليفربول وريال مدريد السابق موسما استثنائيا مع ليفركوزن حتى الآن بعد خوض 11 جولة من منافسات الدوري الألماني حيث تمكن من الفوز في عشر مباريات والتعادل في واحدة ولم يخسر حتى الآن ويتصدر الترتيب ب31 نقطة وبفارق اثنتين عن بايرن ميونيخ الوصيف وحامل اللقب.

ويستأنف بروسيا دورتموند موسمه المخيب حتى الآن حين يستقبل مونشنجلادباخ في سيجنال أدونا بارك في نفس التوقيت بحثا عن تحسين نتائجه المخيبة لجماهيره.

ويحتل دورتموند المركز الخامس ب21 نقطة حتى الآن فيم يحل ضيفه مونشنجلادباخ في المركز التاسع ب13 نقطة.

مرموش عمر مرموش شتوتجارت آينتراخت فرانكفورت الدورى الألماني

مواد متعلقة

برشلونة يواجه رايو فاليكانو في الليجا.. وميلان يستضيف فيورونتينا بالدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

للمرة الثانية.. الاحتلال يبلغ سكان غزة بـ3 محاذير بعد العودة فى أول أيام الهدنة

"حلق دهب" وراء العثور على جثة طفلة بعد ساعات من تغيبها بالشرقية

مصرع وإصابة 13 طفلًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو بسبب عطلة ابنه فى ميامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين

للمرة الثانية.. الاحتلال يبلغ سكان غزة بـ3 محاذير بعد العودة فى أول أيام الهدنة