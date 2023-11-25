قرار من النيابة ضد عصابة "الشقق السكنية" فى بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.



وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، كما أقروا بارتكابهم 4 وقائع بنفس الأسلوب، وبيعهم المسروقات لدى عملائهم بمنطقة المرج.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.