السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة ضد عصابة "الشقق السكنية" فى بدر

ضبط عصابة
ضبط عصابة

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، كما أقروا بارتكابهم 4 وقائع بنفس الأسلوب، وبيعهم المسروقات لدى عملائهم بمنطقة المرج.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق الشروق وبدر الشقق السكنية بدر المتهمين المرج

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