السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: حرب غزة أظهرت الاحترافية الغربية في التزييف (فيديو)

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن حرب غزة أظهرت الاحترافية العالمية الغربية في التزييف، حيث أننا وجدنا الإعلام الغربي جزء من المسؤولية عن الجريمة، عندما تبنى السردية الإسرائيلية الزائفة بأنهم واجهوا دواعش، وقتلوا الأطفال، واغتصبوا النساء، وكانت يتم الترويج لها تحت فكرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها.

وأضاف أحمد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن هذه الأفكار الكاذبة كانت تمهد الرأي العام لتقبل ما تقوم به إسرائيل من جرائم قتل جماعية ضد الفلسطينيين، وبالتالي تم اكتشاف زيف الإعلام الغربي والأوروبي، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي نقلت الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع.

إسرائيل فرضت قيودًا على الإعلام الغربي

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الإعلام العربي والمصري وقناة "القاهرة الإخبارية" نقلت بالصوت والصورة الحية كل ما يجري في قطاع غزة على الهواء مباشرة، للتأكيد على أن ما يحدث ليس كما تقول إسرائيل بأنه دفاع عن النفس، وإنما قتل الأطفال والنساء، وهدم المستشفيات والمدارس، ومنع جميع مقومات الحياة.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن إسرائيل فرضت قيودًا على الإعلام الغربي، حيث أنه عندما يكون الإعلام الغربي في مصلحة إسرائيل يعتبر ذلك حرية تعبير وحرية رأي، إنما إذا كان مخالفًا لهم فأنه يتم قمعه، وبالتالي تم اكتشاف هذه المنظومة، وأن الإعلام الغربي جزء من المؤامرة.

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