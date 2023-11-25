السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب "ميكروباص" ببني سويف

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 5 أشخاص، في حادث إنقلاب سيارة «ميكروباص» بجوار كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم السبت.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم 
علي محمد أبو العلا 59 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعاطف معوض مخائيل 52 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم، وشعبان حسن أحمد 38 سنة،  مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر مضاعف بالقدم الأيمن.

ونقلت سيارات الإسعاف شعبان عبد العزيز همام 43 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عويس إبراهيم 43 سنة مصابا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف الفشن الإسعاف مستشفى الفشن المركزي مدير الأمن

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