السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. إدخال 200 شاحنة مساعدات.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل اليوم الأول من الهدنة

مساعدات إنسانية لقطاع
مساعدات إنسانية لقطاع غزة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مواصلة مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مُشيرًا إلى حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع خلال اليوم الأول من الهدنة، الجمعة 24 نوفمبر 2023.

وذكر رشوان أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، و2 سيارة إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم،

كما أشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان إلى أنه تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابًا يرافقهم 15 شخصًا، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا.

ونوه رشوان بعودة مجموعة من الأفراد الفلسطينين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم إلى 134 فلسطينيا خلال اليوم الأول من الهدنة.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على نجاح اليوم الأول من
الهدنة، سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، أو بإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل، أو دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، مؤكدا من جديد على استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة.

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