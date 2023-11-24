السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يحيي راشد لـ"الشاهد": الجيمع كان يعمل من أجل مصر لقدوم السياحة مرة أخرى

يحيي راشد لـالشاهد
يحيي راشد لـ"الشاهد"

كشف يحيي راشد وزير السياحة السابق، عن التكليف الرئاسي له بعد توليه حقيبة السياحة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان لدينا 3 مليون عامل في القطاع السياحي وكنا نعمل علي حل مشاكلهم".

وأضاف أنه في البداية كانت مهمتنا الأساسية هي توفير خطوط نقل مباشرة ومستدامة للسائح  مؤكدًا علي تكثيف الجهود لدخول الأسواق الجديدة التي نحتاجها وذات الاهتمام لنا.

وتابع: "عملنا علي الدفع بآليات تزيد من قدوم السياحة الوافدة من الدول ذات الكثافة المنخفضة من السياح الأجانب، وكنا نعمل في اتجاهات مختلفة.. والجميع كان يعمل من أجل مصر".

وأكمل: "في هذه اللحظة وفي هذه الظروف كان استعادة صورة مصر الذهنية أهم شئ، لأنه كان هناك 3 مليون مواطن يعمل في قطاع السياحة، وكان لابد لهذه الأشخاص أن تجد مصادر للرزق، وفيرة، ولابد أن تعمل علي توفير مناخ لقدوم السياح لمصر، فكيف سيأتي السياح بدون حركة طيرات مستدامة، وتوفير خطوط مباشرة للسياح، وكان هذا اهتمام أولي وأساسي، وكنا نبذل قصاري جهدنا، وكنا نبسط الاجراءات ونيسرها للقدوم لمصر، وكذلك العمل علي استدامة واستمرار هذه الحركة".

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

 

مواد متعلقة

يحيى راشد لـ"الشاهد": استعادة النشاط السياحى كان التحدى الأكبر عقب سقوط الطائرة الروسية

نبيلة مكرم: ثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بأمنها القومي تاريخية

"صوت غزة من سيناء".. مجلس القبائل: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه للتنمية فى سيناء

"صوت غزة من سيناء".. برلماني: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال جزءًا من وجدان الشعب المصري

"صوت غزة من سيناء".. برلماني: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن سيناء خط أحمر

صوت غزة من سيناء.. فعالية ضخمة لحملة السيسى لدعم الشعب الفلسطينى

بشير عبدالفتاح: القاهرة دائمًا صاحبة الدور الأبرز فى حل أزمات القضية الفلسطينية

فهمى: هناك رسالة للمجتمع الدولى بضرورة تحمل ما يجرى فى القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

وزير السياحة الأسبق يكشف لـ"الشاهد " تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر

“الدستور” ينعى الزميل حسن المنياوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى