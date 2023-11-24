يحيي راشد لـ"الشاهد": الجيمع كان يعمل من أجل مصر لقدوم السياحة مرة أخرى

كشف يحيي راشد وزير السياحة السابق، عن التكليف الرئاسي له بعد توليه حقيبة السياحة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان لدينا 3 مليون عامل في القطاع السياحي وكنا نعمل علي حل مشاكلهم".

وأضاف أنه في البداية كانت مهمتنا الأساسية هي توفير خطوط نقل مباشرة ومستدامة للسائح مؤكدًا علي تكثيف الجهود لدخول الأسواق الجديدة التي نحتاجها وذات الاهتمام لنا.

وتابع: "عملنا علي الدفع بآليات تزيد من قدوم السياحة الوافدة من الدول ذات الكثافة المنخفضة من السياح الأجانب، وكنا نعمل في اتجاهات مختلفة.. والجميع كان يعمل من أجل مصر".

وأكمل: "في هذه اللحظة وفي هذه الظروف كان استعادة صورة مصر الذهنية أهم شئ، لأنه كان هناك 3 مليون مواطن يعمل في قطاع السياحة، وكان لابد لهذه الأشخاص أن تجد مصادر للرزق، وفيرة، ولابد أن تعمل علي توفير مناخ لقدوم السياح لمصر، فكيف سيأتي السياح بدون حركة طيرات مستدامة، وتوفير خطوط مباشرة للسياح، وكان هذا اهتمام أولي وأساسي، وكنا نبذل قصاري جهدنا، وكنا نبسط الاجراءات ونيسرها للقدوم لمصر، وكذلك العمل علي استدامة واستمرار هذه الحركة".

برنامج " الشاهد "

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.