طارق فهمى يكشف لـ الدستور المكاسب الأمريكية من توقف الحرب الإسرائيلية

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية الدولية، الجمعة، إن المكاسب الامريكية من توقف الحرب هو ليست استعادة شعبية الرئيس الأمريكي، وهناك اشكالية متعلقة بالأداء الأمريكي والكونجرس سيستجوب الرئيس الأمريكي والجمهور الأمريكي حول ماذا فعل بموضوع القتلى وإدارة الأزمة والمخصصات المالية التي توجهت إلى إسرائيل وتوقفت بمقابلها أوكرانيا.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ الدستور، تعد الحرب في غزة عنوان الحملة الانتخابية المقبلة، وبالتالي ليس صحيح ما يتم تداوله باستعادة الرئيس الأمريكي شعبيته، معتقدا أن بايدن يواجه مأزق حقيقي في التعامل حتى من داخل الحزب وبالتالي القضية مش استعادة شعبية بينما تعامل الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين بالتعامل مع الأزمة.

تمدد الحرب وأضرارها ومخاطرها

وأضاف فهمي في تصريحاته الخاصة، أن تمدد الحرب انتهى وهناك تحفظات كثيرة متعددة ومرتبطة بموقف الإدارة الأمريكية نفسها، حيث أن موقف الإدارة بطبيعة الحال استهداف للمصالح الأمريكية في الخارج وجزء منها وارتباطها بالأزمات في الإقليم والمصالح والقواعد الأمريكية في الخارج، كما أن وقف خطر تمدد الحرب لا يزال قائما، وبالتالي سيكون له تأثيرات كبيرة.

البحر الأحمر ساحة كبيرة وإيران تحاول اثباتها في المشهد

وقال فهمي في تصريحاته إن البحر الأحمر ساحة مواجهة لكنها كريمة حيث إن الحوثيين ليس في أيديهم أي خيارات حقيقة وإيران تسجل حضورا في هذا المشهد، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستلتفت الى الأضرار والمخاطر في الشرق المتوسط وفي البحر الأحمر ومناطق الخليج العربي بصورة أو بأخرى، مضيفا أنه وفق الخريطة التي تعد خريطة المصالح المشتركة في العالم وفي الشرق الاوسط فهناك استهداف وبالتالي الحديث عن استهداف المواقع وارد وسيتم استهدافه بزيادة خلال الفترة المقبلة نتيجة للانحياز الأمريكي للمواقف الإسرائيلية.