الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: هناك محاولات تجريف القضية الفلسطينية من جوهرها

طارق رضوان
طارق رضوان

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب بشأن أحداث غزة، تأتي بمثابة رسالة تأكيد أمام العالم أجمع حول اصطفاف الشارع المصري بمختلف مؤسساته على المستوى الرسمي، وأيضا على المستوى الشعبي في رفض مخططات التهجير القسري والتفافه حول القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه لحماية أمن مصر القومي، وطمأنة الشارع المصري بالتعريف بما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته في فاعلية «صوت غزة من سيناء»، إن الحرب بترتقي بمثابة الابادة الجماعية ومحاولات تجريف القضية الفلسطينية من جوهرها، موضحًا أن النواب لخصوا طلبات الإحاطة في ثلاثة محاور وهما الأول: سماع من رئيس مجلس الوزراء ما تم من إنجازات في شمال سيناء والمتمثلة في البنية التحتية والمشاريع التنموية، وما حدث من الخطة الاستثمارية الأولى، وما سيتم خلال الخطة الثانية.

أما المحور الثاني والمتمثل في أن الجيش المصري موجود في شمال سيناء يؤمن كل ما يهدد أو يمس الأمن القومي المصري، أما المحور الثالث يتمثل في الوقوف على حجم المساعدات والمواد الإغاثية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر. 

وانطلقت فعالية صوت غزة من سيناء، اليوم، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
 

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