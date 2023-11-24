رئيس حملة السيسي: سيناء لها مكانة خاصة لدى كل المصريين

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي وضع خطة شاملة لتنمية سيناء.

وقال خلال فاعلية "صوت غزة من سيناء"، اليوم الجمعة، إنه لم يزر العريش من قبل، ولكنه وجد هذا الكم الهائل من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، موضحًا أن أهالي سيناء لديهم كل الصفات والمعاني الطيبة من حب الأرض وحسن الاستقبال، والمحبة، والأخوة والعطف وغيرها من الصفات المهمة والطيبة.

ووجه رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر إلي مجلس القبائل لدعواتهم الكريمة لحضور فاعلية المؤتمر الشعبي.

وأوضح أن سيناء لها مكانة خاصة لدي كل المصريين.. أرض الفيروز والبوابة الشرقية لأمن مصر التي جعلت منها أطماعًا للكثير.