المستشار فوزي: الإنفاق على تنمية سيناء 600 مليار جنيه

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مواقف الرئيس السيسي أفشلت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تنمية سيناء على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر الحملة تحت شعار "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء، أنه تم إنفاق على تنمية سيناء 600 مليار جنيه ومتبقي لها 360 مليار جنيه إضافية أي مخطط تريليون جنيه للتنمية الكاملة في مختلف القطاعات.

كما وجه المستشار فوزى، الشكر لأهالي سيناء، قائلًا: "فوجئت بما رأيت من إنجازات فى العريش"، متابعًا: “وجه مرشحنا بتنمية سيناء من خلال بواتنا المسلحة وتطهير أرض الفيروز من الإرهاب”.