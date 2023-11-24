"صوت غزة من سيناء".. برلماني: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال جزءًا من وجدان الشعب المصري

قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، نحن نقف على أرض صحت عليها أجيال وأجيال وهي سيناء.

وأكد تركي خلال عقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمر الحملة تحت شعار "صوت غزة من سيناء" بشمال سيناء، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من وجدان الشعب المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاحتلال الإسرائيلي لم يرحم الإنسان في فلسطين.

واختتم "نقف خلف القيادة السياسية لتسير القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف.

شارك في الفعالية عدد من الكيانات من بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم، وبدأت الفعالية بآيات من القرآن الكريم.