"صوت غزة من سيناء" يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي بأرض الفيروز

نظمت اليوم الجمعة، الحملة الرسمية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فعالية “صوت غزة من سيناء” في سيناء.

وعرض خلال الفعالية فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي في سيناء، في الملفات المختلة كالإسكان، والنقل والصحة، والتموين وغيرها من ملفات المهمة.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الوساطة المصرية.

وشارك في الفعالية عدد من الكيانات السياسية والحزبية بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم.