"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة عن أن الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة في إطار اتفاق هدنة مع حركة حماس، وصلوا إلى الأراضي المحلتة.

وقال الجيش في بيان إن "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا "سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم أثناء توجههم إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيتم لمّ شملهم مع عائلاتهم".

أظهرت قائمة إسرائيلية رسمية أن أربعة أطفال وستّ نساء مسنات كانوا من بين المجموعة الأولى المكونة من 13 رهينة إسرائيلية تم إطلاق سراحهم الجمعة بموجب اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتضم القائمة الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ثلاث فتيات وصبي تتراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام، بالإضافة إلى ستّ نساء تزيد أعمارهن عن 70 عامًا. وينتمي ثمانية من الرهائن الثلاثة عشر المفرج عنهم الى ثلاث عائلات.

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا للمحتجزين الإسرائيليين بعد الإفراج عنهم، وظهرت بينهم سيدة كانت قد وجهت رسالة لنتنياهو من موقع احتجازها.

في 30 أكتوبر، بثت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الإثنين، فيديو لأسيرات إسرائيليات موجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وينتقده بقوة.

ويُظهر المقطع، ومدته 76 ثانية، السيدات الثلاث يجلسن على كراسي بلاستيكية، وخلفهن بلاط أبيض اللون.

ولم تتحدث سوى واحدة منهن، وبدا عليها الغضب، وصرخت مطالبة نتنياهو بتحرير الرهائن. وقالت: "نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش، ولم يصل أحد".

وصرخت السيدة في نهاية المقطع: "حرِّرنا، حرِّرنا، الآن الآن الآن".

وخاطبت الأسيرة نتنياهو بقولها: "تم احتجازنا منذ 23 يومًا، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".