الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكونتينر".. يستعرض قصة كفاح أكبر مصنع في الإضاءة

الكونتينر
الكونتينر

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الفنان أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، رحلة كفاح 3Brothers.

وقال مهندس جورج ميشيل، رئيس مجلس إدارة شركة3brothers: "البداية كانت في الـ80، بورشة صغيرة في المطرية أنتجوا أول حاجة سخان كهرباء، ومازال موجود حتي الآن، ونقوم بإضاءة بشكل عام، في السقف والأرضيات والحوائط".

وأضاف: "فتحنا المصنع مره تانية في 2011، مع ثورة يناير، وجددنا المصنع في ازمة كورونا في 2020، لأنه مع الأزمات بتكون الفرصة في الاستيراد قليلة فبتكون الفرصة أكبر للمحلي، والمنتج عندنا نسبة المكون المحلي فيه كبيرة".

وتابع: "علمنا إضاءة لحديقة الميريلاند والأزهر بارك قديمًا، وحاليًا متواجدين في العاصمة الإدارية في كل الأماكن وفي كل مستشفيات وزارة الصحة".

وأكمل: "عملنا إنارة لسور مجري العيون والمقبرة الجنوبية في سقارة، لدينا أكاديمية لتدريس علم الإضاءة ولأنه علم غير مدرج بشكل كبير في الجامعات المصرية، فنعمل علي توسيع كل مجالات العلم الخاصة بتصميمات الإضاءة".

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