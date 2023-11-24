الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك المحتجزين من منفذ رفح إلى الجانب الإسرائيلى

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى

كشفت اللقطات الحية المباشرة التي تعرضها فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن نقل المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى وجهتهم بعد أن استقروا بداخل معبر رفح المصري لبعض الوقت.

صفقة تبادل الأسرى 

وأجرى الطاقم الطبي المصري بمعبر رفح كشفًا طبيًا على أسرى الجانب الإسرائيلي، والذين كان من بينهم 10 تايلانديين وشخص آخر يحمل الجنسية الفلبينية.

جهود مصرية

 جدير بالذكر، أن الدولة المصرية ودولة قطر بذلتا الكثير من الجهود السياسية الدبلوماسية للتوصل لهدنة حربية في دولة فلسطين، وذلك لإنقاذ المتبقين من الشعب الفلسطيني الباسل الذي تعرض لأبشع أنواع العنف.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية إنقسام الفصائل الفلسطينية الحرب بفلسطين

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