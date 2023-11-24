الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: التصعيد بغزة جلب العديد من التداعيات السلبية للولايات المتحدة

محمد فوزى الباحث
محمد فوزى الباحث

علق محمد فوزى، الباحث في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على عملية تسليم الأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد توقيع الهدنة بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية"DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تفكر في التداعيات التي ستصل إليها الأمور وتورطت في التصعيد الإسرائيلى.

وأضاف أن الولايات المتحدة من اليوم الأول للتصعيد الراهن وهي يُنظر على أنها هي من تقود فعليًا العمليات الإسرائيلية التي كانت قد بدأت في قطاع غزة.

وأشار إلى أن التصعيد منذ اليوم الأول وحتى اللحظة جلب العديد من التداعيات السلبية للولايات المتحدة سواء على مستوى تصاعد وتيرة الاستهداف الإقليمي للحضور العسكري الأمريكي.

وتابع: "وجعل هذا الحضور هدفا رئيسيا بالنسبة للعديد من الفاعلين المسلحين من الدول، والحرج الدولي الكبير بالنسبة للولايات المتحدة في ضوء الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ارتكبت من إسرائيل داخل قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني برعاية أمريكية مما سبب تنامي الضغوط الدولية على الولايات المتحدة، فضلا عن الانقسامات الكبيرة داخل الإدارة الأمريكية نفسها إزاء فكرة الدعم المفتوح لإسرائيل".

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